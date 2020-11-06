Оперативная память Kingston 4x8GB DDR4 DIMM (HX426C16FB2K4/32)

Оперативная память Kingston HyperX Predator [HX426C13PB3K2/32] 32 ГБ относится к игровому классу. Она обладает прекрасными характеристиками и подходит для мощных геймерских сборок. Производитель учел все нюансы при создании данного продукта. Планки Kingston HyperX Predator [HX426C13PB3K2/32] 32 ГБ оснащаются радиатором. Под нагрузкой происходит естественный нагрев модулей. Радиатор же отдает тепло окружающей среде и исключает достижение критических температур. Питание плашки получают от системной платы. Подается электрический ток с напряжением 1.2 В. Объем модулей – 32 ГБ, по 16 ГБ на каждый. Такого количества ОЗУ с запасом хватит для игрового ПК. Тактовая частота – 2666 МГц. Заявленная пропускная способность – PC21300. Вы сможете получить действительно быструю оперативную память, которая не будет тормозить другие компоненты сборки. Тип – DDR4. Он позволяет снизить энергопотребление, тепловыделение, повысить производительность модулей. Важно уточнить совместимость подобных планок с вашей системной платой и установленным на ней процессором.