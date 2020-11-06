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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Йогуртницы Redmond Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый

Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый

Артикул: 219697
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 1
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 2
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 3
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 4
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 5
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 6
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 7
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 8
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 9
  • Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 10
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 1
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 2
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 3
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 4
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 5
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 6
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 7
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 8
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 9
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - фото 10
3 480 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 219697
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараЙогуртницы
Автоматическое отключениеесть
Вес, кг0,9
Дисплейесть
Длина шнура, м1,2
Индикатор работыесть
Материал корпусапластик
Мощность, Вт25
Объем чаши, мл1800/1600
Принцип работыпостоянный нагрев
Программа приготовления творогаесть
Размеры, см5x23x24
Регулировка температурыесть
Таймересть
Управлениеэлектронное
Цветбелый
Йогуртница RYM-5402 «Молочный шеф» – это современное кухонное устройство, которое позволяет готовить молочные десерты в домашних условиях. Функционал прибора не ограничивается приготовлением йогуртов – в RYM-5402 вы также сможете сделать творог, сыр, сметану, детскую смесь, напитки на основе брожения и даже фаршированные кальмары в вакууме.


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Самовывоз невозможен
Йогуртница Redmond RYM-5402 25Вт 1б. 1800мл упр.:электрон. белый - стоимость товара 3480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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