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Кофемашина Melitta Caffeo Varianza CSP черный

Артикул: 219066
Кофемашина Melitta Caffeo Varianza CSP черный
63 200 руб. 
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+ 214 КэтКоинов
Артикул: 219066
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараАвтоматические кофемашины
Кофемашина Melitta Caffeo Varianza CSP черный


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Кофемашина Melitta Caffeo Varianza CSP черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 63200 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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