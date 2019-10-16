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Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная

1 Отзывы
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Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная - фото 1
Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
  • Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная - фото 1
  • Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219044
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Кофеварка
Размеры в упаковке, см
36х27х24
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная

Насладиться настоящим ароматным кофе можно безо всяких усилий - кофеварка Philips HD7459/20 выполнит эту тонкую работу за вас. Вам же останется только получать удовольствие от безупречно приготовленного напитка, а стоять у плиты или искать в барах хорошего бариста больше не придется. Устройство обладает массой преимуществ: абсолютной безопасностью (прибор выполнен из нержавеющей стали и пластика), высоким уровнем приготовления бодрящего напитка, защитой от капель, простотой в управлении, изящным дизайном и компактными габаритами. Еще одна важная характеристика домашней капельной кофеварки Philips HD7459/20 - возможность выставить таймер на включение. Просыпаться утром станет легче и приятнее, если вас уже будет ждать ароматный свежезаваренный кофе. Просто выставьте необходимое время, и программа сама запустит приготовление напитка, а после автоматически отключится. Кроме того, дизайн кофеварки элегантен, что позволяет ему дополнить интерьер кухни.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Philips HD7459/20 Daily Collection, серебристая/черная

16.10.2019
Денис

Достоинства:
Качественный товар.
Варит вкусный кофе.
Таймер на включение и автоматическое отключение

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую именно филипс и именно модель с таймером и автовыключением.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Кофеварка
Описание
Насладиться настоящим ароматным кофе можно безо всяких усилий - кофеварка Philips HD7459/20 выполнит эту тонкую работу за вас. Вам же останется только получать удовольствие от безупречно приготовленного напитка, а стоять у плиты или искать в барах хорошего бариста больше не придется. Устройство обладает массой преимуществ: абсолютной безопасностью (прибор выполнен из нержавеющей стали и пластика), высоким уровнем приготовления бодрящего напитка, защитой от капель, простотой в управлении, изящным дизайном и компактными габаритами. Еще одна важная характеристика домашней капельной кофеварки Philips HD7459/20 - возможность выставить таймер на включение. Просыпаться утром станет легче и приятнее, если вас уже будет ждать ароматный свежезаваренный кофе. Просто выставьте необходимое время, и программа сама запустит приготовление напитка, а после автоматически отключится. Кроме того, дизайн кофеварки элегантен, что позволяет ему дополнить интерьер кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.10.2019
Денис

Достоинства:
Качественный товар.
Варит вкусный кофе.
Таймер на включение и автоматическое отключение

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую именно филипс и именно модель с таймером и автовыключением.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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