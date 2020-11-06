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Mi Bluetooth Headset Basic - невесомая и комфортная в использовании блютуз гарнитура Xiaomi. Время работы (в режиме ожидания): 70-100 ч. Время работы (в режиме разговора): 3 ч. Регулирование громкости на корпусе гарнитуры. Функция управления плейлистом.

Bluetooth-гарнитура Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic Black (ZBW4412GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.