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Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый

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Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 650 руб. 
Начислим 331 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 218895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый
20 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Вес, кг.
9.5

Описание товара Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый

Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый

Отзывы о товаре Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый




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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Описание
Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome HomeDecor 1023 белый/розовый - этот товар вы можете купить по цене 20650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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