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Оверлок Janome Harmony 9002D белый

Артикул: 218758
  • Оверлок Janome Harmony 9002D белый - фото 1
  • Оверлок Janome Harmony 9002D белый - фото 2
Оверлок Janome Harmony 9002D белый - фото 1
Оверлок Janome Harmony 9002D белый - фото 2
17 630 руб. 
Купить
+ 164 КэтКоинов
Артикул: 218758
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJanome
Тип товараОверлоки
Дифференциальная подачада
Длина стежка1-4мм
Количество нитей4
Размеры шва3-7мм
Регулировка длины стежкада
Регулировка прижима лапкида
Регулировка ширины швада
Ручка для переноскида
СерияHarmony
Скорость шитья (стежков в минуту)1300
Цветбелый
Оверлок Janome Harmony 9002D белый


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Самовывоз невозможен
Оверлок Janome Harmony 9002D белый - стоимость товара 17630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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