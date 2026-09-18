Сетевой фильтр Most MRG (адаптер на 3 розетки) белый
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%900 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218695
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х8х4
Вес, г.
225
Описание товара Сетевой фильтр Most MRG (адаптер на 3 розетки) белый
Most MRG — компактный сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками. Имеет выключатель-индикатор со встроенным термобиметаллическим предохранителем защищающим сетевой фильтр от перегрузки.
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Most MRG — компактный сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками. Имеет выключатель-индикатор со встроенным термобиметаллическим предохранителем защищающим сетевой фильтр от перегрузки.
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