Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
5 940 руб.
11 697
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218561
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Двухполосная компонентная АС JBL STAGE3 607C укомплектована четырьмя динамиками круглой формы и внешними кроссоверами. Заменив штатную акустику, вы наверняка почувствуете повышение уровня качества звука. Номинальная мощность акустической системы равна 50 Вт. Максимальная мощность впятеро выше – 250 Вт. Компонентная АС JBL STAGE3 607C воспроизводит звук в диапазоне от 55 до 20000 Гц. Чувствительность модели равна 92 дБ, а импеданс – 3 Ом. Технические характеристики акустической системы свидетельствуют о возможности эффективной эксплуатации модели в салоне автомобиля любого объема. Вы сможете с удовольствием слушать музыку любых жанров. Установка акустической системы не представляет сложностей. В комплект поставки входят крепежные изделия и инструкция по монтажу.
Двухполосная компонентная АС JBL STAGE3 607C укомплектована четырьмя динамиками круглой формы и внешними кроссоверами. Заменив штатную акустику, вы наверняка почувствуете повышение уровня качества звука. Номинальная мощность акустической системы равна 50 Вт. Максимальная мощность впятеро выше – 250 Вт. Компонентная АС JBL STAGE3 607C воспроизводит звук в диапазоне от 55 до 20000 Гц. Чувствительность модели равна 92 дБ, а импеданс – 3 Ом. Технические характеристики акустической системы свидетельствуют о возможности эффективной эксплуатации модели в салоне автомобиля любого объема. Вы сможете с удовольствием слушать музыку любых жанров. Установка акустической системы не представляет сложностей. В комплект поставки входят крепежные изделия и инструкция по монтажу.
Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные