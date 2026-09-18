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Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные купить с доставкой в Москве
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Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные

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Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 1
Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 2
Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 1
  • Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 2
  • Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
5 940 руб.  11 697 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218561
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
50
Диаметр излучателя
16.5 см
Размеры в упаковке, см
34х20х14
Вес, г.
600

Описание товара Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные

Двухполосная компонентная АС JBL STAGE3 607C укомплектована четырьмя динамиками круглой формы и внешними кроссоверами. Заменив штатную акустику, вы наверняка почувствуете повышение уровня качества звука. Номинальная мощность акустической системы равна 50 Вт. Максимальная мощность впятеро выше – 250 Вт. Компонентная АС JBL STAGE3 607C воспроизводит звук в диапазоне от 55 до 20000 Гц. Чувствительность модели равна 92 дБ, а импеданс – 3 Ом. Технические характеристики акустической системы свидетельствуют о возможности эффективной эксплуатации модели в салоне автомобиля любого объема. Вы сможете с удовольствием слушать музыку любых жанров. Установка акустической системы не представляет сложностей. В комплект поставки входят крепежные изделия и инструкция по монтажу.

Отзывы о товаре Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
50
Диаметр излучателя
16.5 см
Описание
Двухполосная компонентная АС JBL STAGE3 607C укомплектована четырьмя динамиками круглой формы и внешними кроссоверами. Заменив штатную акустику, вы наверняка почувствуете повышение уровня качества звука. Номинальная мощность акустической системы равна 50 Вт. Максимальная мощность впятеро выше – 250 Вт. Компонентная АС JBL STAGE3 607C воспроизводит звук в диапазоне от 55 до 20000 Гц. Чувствительность модели равна 92 дБ, а импеданс – 3 Ом. Технические характеристики акустической системы свидетельствуют о возможности эффективной эксплуатации модели в салоне автомобиля любого объема. Вы сможете с удовольствием слушать музыку любых жанров. Установка акустической системы не представляет сложностей. В комплект поставки входят крепежные изделия и инструкция по монтажу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика JBL Stage3 607C 150Вт 92дБ 3Ом 16.5см (6 1/2дюйм) компонентные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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