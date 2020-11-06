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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автоакустика Digma Колонки автомобильные Digma DCA-S502 200Вт 86дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Колонки автомобильные Digma DCA-S502 200Вт 86дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Артикул: 218549
Колонки автомобильные Digma DCA-S502 200Вт 86дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
1 170 руб. 
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Артикул: 218549
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDigma
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя13 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность100 Вт
Пиковая мощность200 Вт
Чувствительность86 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см4.8
Коаксиальная 2-полосная акустическая система Digma DCA-S502 изготовлена из надежных и долговечных материалов, а также обладает качественным сбалансированным звучанием. Данная модель прекрасно подходит для замены штатных колонок в вашем автомобиле.


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Колонки автомобильные Digma DCA-S502 200Вт 86дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - купить по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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