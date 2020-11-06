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Смартфон Nobby X800 RED

Артикул: 218370
  • Смартфон Nobby X800 RED - фото 1
  • Смартфон Nobby X800 RED - фото 2
  • Смартфон Nobby X800 RED - фото 3
  • Смартфон Nobby X800 RED - фото 4
Смартфон Nobby X800 RED - фото 1
Смартфон Nobby X800 RED - фото 2
Смартфон Nobby X800 RED - фото 3
Смартфон Nobby X800 RED - фото 4
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218370
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БрендNobby
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыmicro-SIM
Количество ядер4
Оперативная память1 Гб
Встроенная память8 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.45
Цветкрасный
Разрешение экрана1440x720
Камера, МП8
Поддержка NFCнет
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth2.1
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонассесть
Время работы в режиме ожидания180 ч
Влагозащищенный корпуснет
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора2500 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка microSDдо 64 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.156
Nobby Х800 – отличный смартфон с высокими характеристиками, станет достойным спутником для самых взыскательных пользователей. В смартфоне установлен безрамочный дисплей 18:9, размером 5,45 дюймов и разрешением 1440х720 пикселей. Яркий IPS HD+ экран гарантирует четкость изображения, качественную передачу цвета и отлично подходит для игр, просмотра фильмов, фотографий, чтения любимых книг. Смартфон поддерживает технологию LTE и способен предоставить пользователю много дополнительных возможностей и более высокое качество связи, а также скорость интернет соединения. Кроме того, в модели имеется функция VoLTE, улучшающая качество передачи голоса. В смартфоне установлена ОС Android Go – специальная версия на базе Android 8.1, которая значительно ускоряет работу смартфона и отлично функционирует с небольшим объемом памяти. Эта операционная система удобна и проста в использовании. Облегченная ОС в сочетании с четырёхъядерным процессором от Spreadtrum позволяет легко справляться с емкими приложениями, осуществлять поиск необходимой информации в Интернете или общаться в социальных сетях. Емкий аккумулятор данной модели в 2500 мАч отличается хорошей автономностью и позволит вам продолжительное время оставаться на связи. В смартфоне установлены 2 камеры – основная 8 Мп, которая будет фиксировать яркие моменты вашей жизни и фронтальная 5 Мп, которая подойдет для видеосвязи. В комплекте со смартфоном есть необходимый и нужный аксессуар – наушники. Смартфон выполнен в стильном и очень привлекательном дизайне и представлен в двух необычных цветовых решениях – ярко красный и насыщенно синий. Смартфон Nobby Х800 - интеллект с ярким характером!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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