Мобильный телефон Nobby 300 BLACK GREY

Nobby 300 – стильный и элегантный аппарат в строгом классическом оформлении корпуса. Телефон оснащен дисплеем с диагональю 2.8’’, который обеспечит превосходную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного номера в списке контактов до использования игровых возможностей модели. Большой дисплей предоставляет быстрый доступ ко всем функциям и настройкам. В Nobby 300 используется батарея повышенной емкости - 1400 мАч, позволяющая обходиться без подзарядки в течение длительного времени. Поддержка двух SIM-карт позволит вам создать разные группы контактов и выгодно использовать тарифы сотовых операторов. В телефоне предусмотрена функция расширения памяти устройства с помощью microSD-карты. Для этого в модели предусмотрен специальный слот. В телефоне установлена 0,3-мегапиксельная камера, с помощью которой можно зафиксировать то, что вас заинтересовало. В телефоне имеется яркий фонарик, который необходим в темное время суток. Nobby 300 – стильная классика с большим экраном, надежная и проверенная.