Мобильный телефон Nobby 220 BANANA

Мобильный телефон Nobby 220 – яркий, модный и незабываемый дизайн с достойными техническими характеристиками устройства. Nobby 220-не оставит ни кого равнодушными, мимо него нельзя пройти и не заметить его. Телефон радует своим визуальным оформлением корпуса: использованы оригинальные цвета – банановый и вишневый. Очень стильно и необычно - Nobby 220 будет суперподарком для вас и ваших близких. Телефон снабжен дисплеем с диагональю 2.4 дюйма, с разрешением 240х320, который обеспечит превосходную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного номера в списке контактов до серфинга в сети Интернет. Поддержка двух SIM-карт позволит вам всегда быть на связи и выгодно сочетать лучшие тарифы сотовых операторов для общения с друзьями и коллегами. Наличие в телефоне встроенного FM-радио без проводов, поможет вам быть в курсе последних новостей и предоставит возможность наслаждаться любимыми музыкальными композициями. Nobby 220 – цвет настроения сочный!