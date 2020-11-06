Мобильный телефон Nobby 200 BLACK GREY

Nobby 200 – удобный в управлении аппарат, создающий полный комфорт при использовании. Дисплей с диагональю 2.4’’ с разрешением 240х320 пикселей предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного номера в списке контактов до серфинга в сети Интернет. Поддержка двух SIM-карт позволит вам разделить ваши контакты, а также выгодно сочетать лучшие тарифы сотовых операторов. Модель оснащена емким аккумулятором, что позволит вам продолжительное время оставаться на связи. Телефон можно использовать в качестве медиаплеера. Аппарат поддерживает все популярные форматы, а также FM-радио. Для хранения музыкальных файлов и любимых фотографий, предусмотрена работа с картами microSDHC емкостью до 16 ГБ. В телефоне установлена камера, с помощью которой можно запечатлеть интересные моменты вашей жизни. Nobby 200 – это элегантность образа, удобный формат и стильный дизайн!