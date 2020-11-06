Мобильный телефон Nobby 110 BLACK GREY

Nobby 110 – простой и интуитивно понятный в использовании аппарат, прекрасно подойдет для общения с родственниками, друзьями и коллегами по работе. Мощный аккумулятор емкостью 2360 мАч предоставит вам возможность долго наслаждаться общением без дополнительной подзарядки. Мобильный телефон оснащен 1,77-дюймовым полноцветным экраном. Поддержка двух SIM-карт позволит вам создать разные группы контактов и выгодно использовать тарифы сотовых операторов. В телефоне есть FM-радио – можно слушать любимую музыку или быть в курсе последних новостей. В телефоне предусмотрена функция фонарика, благодаря которому можно легко найти в темноте то, что искали, к примеру ключи.