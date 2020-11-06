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Сетевой фильтр Гарнизон ЕНW-6 1.8 м 6 розеток белый

Артикул: 218231
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНW-6 1.8 м 6 розеток белый
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендГарнизон
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Вес, кг0,45
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см4
Выходные розеткиEURO с заземляющим контактом
Длина шнура1,8 м.
Длина, см33,2
Защита от короткого замыканияда
Количество розеток6
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В220
Ширина, см5,1
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНW6 предназначен для подключения широкого спектра бытовой и электронной техники. Устройство оснащено 6 заземленными евророзетками и выключателем питания. Встроенный автоматический предохранитель обеспечивает защиту подключенных приборов от короткого замыкания, импульсных помех и перегрузок. 


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Самовывоз невозможен
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНW-6 1.8 м 6 розеток белый - купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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