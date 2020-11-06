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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Дрель-шуруповерты аккумуляторные Black & Decker Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Артикул: 218081
  • Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
8 220 руб. 
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+ 143 КэтКоинов
Артикул: 218081
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмда
Кол-во ударов21000
Макс. крутящий момент40
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления бетона10
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битда
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияДрель, аккумулятор x2, зарядное устройство x1, кейс x1
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см31
Ширина, см11
Высота, см30
Вес, кг1,65
Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCHD18KB-XK с высоким крутящим моментом используется для выполнения задач различной сложности. С ее помощью производится сверление отверстий в металлических, пластиковых или деревянных заготовках, а также закручивание и выкручивание саморезов и другие работы с крепежом. Благодаря литий-ионному аккумулятору использовать дрель можно абсолютно в любом месте, где нет электричества, например, в подвале, за городом, при выполнении работ на крыше дома. Дрель поставляется с двумя аккумуляторными батареями, поэтому если одна батарея сядет, ее можно быстро заменить на другую и продолжить работу. Быстрозажимной патрон гарантирует оперативную смену оснастки и экономит время пользователя. Инструмент поставляется в удобном кейсе, обеспечивающем удобство его транспортировки и хранения.


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Теги товара: Двухскоростные.


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Дрель-шуруповерт ударная Black & Decker BDCHD18KB-XK аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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