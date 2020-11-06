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Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной

Артикул: 218075
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
5 380 руб. 
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+ 94 КэтКоинов
Артикул: 218075
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент26
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейседа
КомплектацияДрель-шуруповерт, аккумулятор x2, зарядное устройство x1, кейс x1
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см31
Ширина, см9
Высота, см30
Вес, кг0,98
Компактная дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCDD12K1B-QW комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами. В случае если один из них разрядится, его можно будет оперативно заменить на другой и продолжить работы. Инструмент используется автономно, без подключения к электросети, поэтому он незаменим при работе в подвале, на крыше дома или в любом другом месте, где нет розетки. Благодаря функции реверса пользователь без проблем сможет высвободить застрявшее в материале сверло. Дрель не только выполняет сверление металла, пластика и дерева, но и производит крепежные работы – закручивание или выкручивание саморезов, что значительно расширяет спектр ее использования. При этом пользователь не будет ограничен длиной кабеля и сможет без проблем перемещаться по помещению. Работать с дрелью можно в темное время суток, так как она оснащена светодиодной подсветкой.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12K1B-QW аккум. патрон:быстрозажимной - стоимость товара 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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