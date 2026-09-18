Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Технический фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218039
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Технический фен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х12
Вес, кг.
2
Описание товара Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С
Технический фен Bosch GHG 20-63 способен удовлетворить потребности любого пользователя богатым арсеналом функций, надежностью и высокой мощностью, обеспечивающей быстрый нагрев до максимальной температуры 630 градусов. Благодаря системе автоматического отключения при возникновении риска перегрева двигателя обеспечивается длительный срок службы устройства. Модель располагает тремя настройками температуры нагрева, а также десятью уровнями регулировки потока воздуха, за счет чего вы сможете точно настроить параметры работы прибора.
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Технический фен Bosch GHG 20-63 способен удовлетворить потребности любого пользователя богатым арсеналом функций, надежностью и высокой мощностью, обеспечивающей быстрый нагрев до максимальной температуры 630 градусов. Благодаря системе автоматического отключения при возникновении риска перегрева двигателя обеспечивается длительный срок службы устройства. Модель располагает тремя настройками температуры нагрева, а также десятью уровнями регулировки потока воздуха, за счет чего вы сможете точно настроить параметры работы прибора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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