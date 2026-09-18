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Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С купить с доставкой в Москве
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Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С

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Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото 1
Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото 2
Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото 3
Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Технический фен
  • Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото 1
  • Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото 2
  • Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото 3
  • Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218039
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Технический фен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х12
Вес, кг.
2

Описание товара Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С

Технический фен Bosch GHG 20-63 способен удовлетворить потребности любого пользователя богатым арсеналом функций, надежностью и высокой мощностью, обеспечивающей быстрый нагрев до максимальной температуры 630 градусов. Благодаря системе автоматического отключения при возникновении риска перегрева двигателя обеспечивается длительный срок службы устройства. Модель располагает тремя настройками температуры нагрева, а также десятью уровнями регулировки потока воздуха, за счет чего вы сможете точно настроить параметры работы прибора.



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Отзывы о товаре Технический фен Bosch GHG 20-63 2000Вт темп.50-630С




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Технический фен
Страна производитель
Китай
Описание
Технический фен Bosch GHG 20-63 способен удовлетворить потребности любого пользователя богатым арсеналом функций, надежностью и высокой мощностью, обеспечивающей быстрый нагрев до максимальной температуры 630 градусов. Благодаря системе автоматического отключения при возникновении риска перегрева двигателя обеспечивается длительный срок службы устройства. Модель располагает тремя настройками температуры нагрева, а также десятью уровнями регулировки потока воздуха, за счет чего вы сможете точно настроить параметры работы прибора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
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