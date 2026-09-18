Краскопульт Patriot SG 550 HVLP 500Вт бак:700мл 850мл/мин
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217993
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х15
Вес, кг.
2.55
Описание товара Краскопульт Patriot SG 550 HVLP 500Вт бак:700мл 850мл/мин
Электрический краскораспылитель SG 550 HVLP предназначен для выполнения большого объема работ, модель отличается экономичностью, эффективным переносом краски и высоким качеством окрашенной поверхности. Блок с компрессором можно расположить на полу или повесить на плече на ремне, входящем в комплект, в руке мастера остается только распылитель и бачок с краской, что гораздо легче совмещенной компоновки и позволяет мастеру работать продолжительное время без перерывов.
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Электрический краскораспылитель SG 550 HVLP предназначен для выполнения большого объема работ, модель отличается экономичностью, эффективным переносом краски и высоким качеством окрашенной поверхности. Блок с компрессором можно расположить на полу или повесить на плече на ремне, входящем в комплект, в руке мастера остается только распылитель и бачок с краской, что гораздо легче совмещенной компоновки и позволяет мастеру работать продолжительное время без перерывов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Краскопульт Patriot SG 550 HVLP 500Вт бак:700мл 850мл/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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