Дрель ударная Black & Decker BEH710-QS 710Вт патрон:быстрозажимной реверс

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Black & Decker
|Тип товара
|Дрели
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|25
|Фиксация шпинделя
|да
|Ударный механизм
|да
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Предохранительная муфта
|нет
|Питание
|от сети
|Мощность
|710
|Макс. количество ударов в минуту
|47600
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|13
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Макс. диаметр патрона
|13
|Комплектация
|Дрель, сверло x 4, дополнительная рукоятка
|Кол-во скоростей работы
|1
|Реверс
|да
|Длина, см
|27
|Высота, см
|9
|Ширина, см
|25
|Вес, кг
|2,19
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