Top.Mail.Ru
Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 1
Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 2
Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 3
Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 4
Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 5
Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 1
  • Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 2
  • Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 3
  • Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 4
  • Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 5
  • Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217800
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gardena
Размеры в упаковке, м
1.22х0.27х0.09
Вес, кг.
1

Описание товара Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00)

Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00)

Отзывы о товаре Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gardena
Описание
Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез/ножницы для травы Gardena Comfort (12100-20.000.00) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...