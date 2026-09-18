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Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180

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Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180 - фото 1
Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
  • Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180 - фото 1
  • Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217691
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х6
Вес, г.
130

Описание товара Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180

Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180

Отзывы о товаре Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Epson 106C C13T00R240 голубой (70мл) для Epson L7160/7180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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