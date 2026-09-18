Картридж струйный Epson 106Y C13T00R440 желтый (70мл) для Epson L7160/7180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217687
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х6
Вес, г.
130
Описание товара Картридж струйный Epson 106Y C13T00R440 желтый (70мл) для Epson L7160/7180
Картридж струйный Epson 106Y C13T00R440 желтый (70мл) для Epson L7160/7180
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Картридж струйный Epson 106Y C13T00R440 желтый (70мл) для Epson L7160/7180
Картридж струйный Epson 106Y C13T00R440 желтый (70мл) для Epson L7160/7180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Epson 106Y C13T00R440 желтый (70мл) для Epson L7160/7180