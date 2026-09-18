Картридж струйный Epson MX1XX L C13T01L14A черный (2000стр.) (40мл) для Epson M1100/1120/2140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217681
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х5
Вес, г.
50
Описание товара Картридж струйный Epson MX1XX L C13T01L14A черный (2000стр.) (40мл) для Epson M1100/1120/2140
Картридж струйный Epson MX1XX L C13T01L14A черный (2000стр.) (40мл) для Epson M1100/1120/2140
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Картридж струйный Epson MX1XX L C13T01L14A черный (2000стр.) (40мл) для Epson M1100/1120/2140
Картридж струйный Epson MX1XX L C13T01L14A черный (2000стр.) (40мл) для Epson M1100/1120/2140 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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