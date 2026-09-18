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Картридж струйный HP №70 C9456A красный (130мл) для HP DJ Z2100/Z3100 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP №70 C9456A красный (130мл) для HP DJ Z2100/Z3100

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Картридж струйный HP №70 C9456A красный (130мл) для HP DJ Z2100/Z3100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217599
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
250

Описание товара Картридж струйный HP №70 C9456A красный (130мл) для HP DJ Z2100/Z3100

Картридж струйный HP №70 C9456A красный (130мл) для HP DJ Z2100/Z3100

Отзывы о товаре Картридж струйный HP №70 C9456A красный (130мл) для HP DJ Z2100/Z3100




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный HP №70 C9456A красный (130мл) для HP DJ Z2100/Z3100
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP №70 C9456A красный (130мл) для HP DJ Z2100/Z3100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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