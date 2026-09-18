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Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712 купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712

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Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712 - фото 1
Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
5400
  • Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712 - фото 1
  • Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217483
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
5400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
800

Описание товара Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712

Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712

Отзывы о товаре Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
5400
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Canon 040C 0458C001 голубой (5400стр.) для Canon LBP-710/712 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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