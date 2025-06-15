Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217462
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
500
Описание товара Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
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Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
Достоинства:
Объем рессурса, качество печати
Недостатки:
цена?
Комментарий:
Покупкой доволен, картридж работает отлично - можно брать!
Достоинства:
Цена, качество
Недостатки:
не обнаружила
Комментарий:
Отличный картридж за свои деньги, доставка тоже супер!
Достоинства:
Отличная замена оригиналу
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Все работает, вопросов нет, рекомендую!
Достоинства:
Цена, качество, доставка
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Беру такие картриджи для учебных целей — студенты печатают чертежи и плакаты. Очень удобно что большой объем. Картридж не подводит: печать четкая, цвет яркий, расход экономичный.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
-
Комментарий:
Отличный картридж для бизнеса! Печатаем много графиков и документов, качество всегда стабильное. Цена приятная, работает долго, никаких проблем с установкой. Буду заказывать еще
Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
Достоинства:
Объем рессурса, качество печати
Недостатки:
цена?
Комментарий:
Покупкой доволен, картридж работает отлично - можно брать!
Достоинства:
Цена, качество
Недостатки:
не обнаружила
Комментарий:
Отличный картридж за свои деньги, доставка тоже супер!
Достоинства:
Отличная замена оригиналу
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Все работает, вопросов нет, рекомендую!
Достоинства:
Цена, качество, доставка
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Беру такие картриджи для учебных целей — студенты печатают чертежи и плакаты. Очень удобно что большой объем. Картридж не подводит: печать четкая, цвет яркий, расход экономичный.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
-
Комментарий:
Отличный картридж для бизнеса! Печатаем много графиков и документов, качество всегда стабильное. Цена приятная, работает долго, никаких проблем с установкой. Буду заказывать еще