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Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn

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Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn - фото 1
Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn - фото 2
Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
  • Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn - фото 1
  • Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn - фото 2
  • Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217432
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, г.
440

Описание товара Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn

Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn

Отзывы о товаре Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Kyocera TK-5270Y желтый (6000стр.) для Kyocera M6230cidn/M6630cidn/P6230cdn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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