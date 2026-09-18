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Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой купить с доставкой в Москве
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Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой

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Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой - фото 1
Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой - фото 2
Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой - фото 3
Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217316
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
голубой, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой

Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло детское Бюрократ KD-4-F/TW-55 голубой




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
голубой, черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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