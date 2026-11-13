Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/orange оранжевый искусственная кожа
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб.
В наличии
Код товара: 216689
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10 000 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
14.6
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/orange оранжевый искусственная кожа
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Каркас металлический хромированный. Подлокотники с накладками из искусственной кожи. Колеса для паркета / ламината
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Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Каркас металлический хромированный. Подлокотники с накладками из искусственной кожи. Колеса для паркета / ламината
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Купить Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/orange оранжевый искусственная кожа - по цене 10000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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