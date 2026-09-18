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Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа

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Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216671
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
18.9

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа

Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина хромированная. Подлокотники с мягкими накладками

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-8010SL/IVORY слоновая кость искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина хромированная. Подлокотники с мягкими накладками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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