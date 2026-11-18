Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 800 M806dn (CZ244A) A3 Duplex
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
368 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216536
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 55 стр/мин (A4), максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200x1200 dpi
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х86х76
Вес, кг.
90
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 800 M806dn (CZ244A) A3 Duplex
Этот принтер HP LaserJet A3 быстро обрабатывает большие задания печати благодаря увеличенному объему подачи бумаги и различным возможностям подачи и обработки бумаги. Упрощенная обработка заданий одним касанием: возможность для пользователей быстро перемещаться между заданиями с помощью большого, цветного сенсорного экрана размером 10,9 см (4,3). Не нужно ждать: печатайте сколько угодно и экономьте электроэнергию благодаря технологии мгновенного закрепления тонера.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 55 стр/мин (A4), максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200x1200 dpi
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Этот принтер HP LaserJet A3 быстро обрабатывает большие задания печати благодаря увеличенному объему подачи бумаги и различным возможностям подачи и обработки бумаги. Упрощенная обработка заданий одним касанием: возможность для пользователей быстро перемещаться между заданиями с помощью большого, цветного сенсорного экрана размером 10,9 см (4,3). Не нужно ждать: печатайте сколько угодно и экономьте электроэнергию благодаря технологии мгновенного закрепления тонера.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 800 M806dn (CZ244A) A3 Duplex - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 800 M806dn (CZ244A) A3 Duplex