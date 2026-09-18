Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модем
Режим Точка доступа
нет
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210106
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Модем
Аккумулятор
съемный
Емкость аккумулятора
2000
Категория LTE
cat.4
Класс
2G/3G/4G
Наличие Wi-Fi
да
Особенности
благодаря мощному аккумулятору на 2000 мач m7200 обеспечивает wi-fi подключение в течение 8 часов, что делает его отличным устройством для поездок
Цвет
черный
Режим Точка доступа
нет
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
micro USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
180
Описание товара Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный
Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Модем
Аккумулятор
съемный
Емкость аккумулятора
2000
Категория LTE
cat.4
Класс
2G/3G/4G
Наличие Wi-Fi
да
Особенности
благодаря мощному аккумулятору на 2000 мач m7200 обеспечивает wi-fi подключение в течение 8 часов, что делает его отличным устройством для поездок
Цвет
черный
Режим Точка доступа
нет
Маршрутизатор
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
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Интерфейс
micro USB
Страна производитель
Китай
Модем TP-Link M7200 micro USB Wi-Fi +Router черный
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