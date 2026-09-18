Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый
Комбинированный дата-кабель Samsung EP-DG930 microUSB / USB Type-C White EP-DG930DWEGRU предназначен для подключения к компьютеру или зарядному устройству. Совместим с моделями, имеющими интерфейс USB. Дата-кабель имеет проводник в высококачественной изоляции, которая не потрескается со временем. Даже в суровых походных условиях повышенной влажности, Вам не стоит волноваться, что контакты окислятся и станут непригодными к эксплуатации. Диапазон применения кабеля Samsung EP-DG930 microUSB / USB Type-C White EP-DG930DWEGRU не ограничивается подключением смартфонов к источникам резервного питания. С помощью данного изделия можно закачать в свой смартфон нужную Вам информацию прямо с Вашего ПК. При этом одновременно можно заряжать батарею и качать данные.
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Теги товара: type-c
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Теги товара: type-c
Отзывы о товаре Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый