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Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый купить с доставкой в Москве
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Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый

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Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото 1
Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото 2
Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото 3
Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Цвет
белый
  • Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото 1
  • Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото 2
  • Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото 3
  • Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 210066
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый

Комбинированный дата-кабель Samsung EP-DG930 microUSB / USB Type-C White EP-DG930DWEGRU предназначен для подключения к компьютеру или зарядному устройству. Совместим с моделями, имеющими интерфейс USB. Дата-кабель имеет проводник в высококачественной изоляции, которая не потрескается со временем. Даже в суровых походных условиях повышенной влажности, Вам не стоит волноваться, что контакты окислятся и станут непригодными к эксплуатации. Диапазон применения кабеля Samsung EP-DG930 microUSB / USB Type-C White EP-DG930DWEGRU не ограничивается подключением смартфонов к источникам резервного питания. С помощью данного изделия можно закачать в свой смартфон нужную Вам информацию прямо с Вашего ПК. При этом одновременно можно заряжать батарею и качать данные.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Цвет
белый
Описание
Комбинированный дата-кабель Samsung EP-DG930 microUSB / USB Type-C White EP-DG930DWEGRU предназначен для подключения к компьютеру или зарядному устройству. Совместим с моделями, имеющими интерфейс USB. Дата-кабель имеет проводник в высококачественной изоляции, которая не потрескается со временем. Даже в суровых походных условиях повышенной влажности, Вам не стоит волноваться, что контакты окислятся и станут непригодными к эксплуатации. Диапазон применения кабеля Samsung EP-DG930 microUSB / USB Type-C White EP-DG930DWEGRU не ограничивается подключением смартфонов к источникам резервного питания. С помощью данного изделия можно закачать в свой смартфон нужную Вам информацию прямо с Вашего ПК. При этом одновременно можно заряжать батарею и качать данные.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Samsung EP-DG930DWEGRU USB A(m) micro USB B (m) 1.5м белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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