Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6
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Характеристики
Описание товара Лупа налобная с аккумулятором Levenhuk Zeno Vizor HR6
Levenhuk Zeno Vizor HR6 – налобная лупа с комбинируемыми линзами и светодиодной подсветкой. Сферы ее использования – от домашнего рукоделия до профессионального контроля качества продукции на промышленном производстве. Благодаря гибко настраиваемой оптике легко подобрать подходящее увеличение под любые работы – ювелирные, ремонтные, часовые. Все, что требует внимательности, аккуратности и точности, проще делать с помощью Levenhuk Zeno Vizor HR6. В комплект поставки входят пять линз разной кратности. На лупу можно установить сразу две из них – это позволит получить новые увеличения. Для правого глаза предусмотрена отдельная поворотная линза. Она добавляет к мощности оптики еще 8 крат. Если есть необходимость, все линзы можно отвернуть в сторону и изучить рабочую область невооруженным глазом. В комплект входит и однократная линза. С ее помощью лупу можно превратить в классические защитные очки для монтажных работ. Встроенная подсветка состоит из трех светодиодов. Их яркость можно регулировать, а работают они от аккумулятора. Для его подзарядки используется кабель microUSB–USB, который входит в комплект поставки. Зарядить лупу можно или от компьютера, или от сетевого адаптера.
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