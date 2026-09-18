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Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207947
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Описание товара Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный
Для взвешивания сыпучих продуктов используйте кухонные весы Beurer KS 25. Это прибор в форме чаши из высокопрочного стекла, которая является съемной, платформа же весов выполнена из высокотехнологичного пластика. Весы выдерживают максимальную нагрузку до 3 кг, при перегрузке сработает индикация. Точность взвешивания – ювелирная, до 1 г. Для удобства имеется функция тарокомпенсации, чтобы вы могли узнать вес ингредиентов без учета тары. Beurer KS 25 обладают дисплеем с синей подсветкой, где отображаются результаты взвешивания. Легкие и компактные весы станут вашим незаменимым помощником в деле приготовления сложных блюд, требующих точной рецептуры.
Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный
Для взвешивания сыпучих продуктов используйте кухонные весы Beurer KS 25. Это прибор в форме чаши из высокопрочного стекла, которая является съемной, платформа же весов выполнена из высокотехнологичного пластика. Весы выдерживают максимальную нагрузку до 3 кг, при перегрузке сработает индикация. Точность взвешивания – ювелирная, до 1 г. Для удобства имеется функция тарокомпенсации, чтобы вы могли узнать вес ингредиентов без учета тары. Beurer KS 25 обладают дисплеем с синей подсветкой, где отображаются результаты взвешивания. Легкие и компактные весы станут вашим незаменимым помощником в деле приготовления сложных блюд, требующих точной рецептуры.
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Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Beurer KS25 макс.вес:3кг черный