Ручка перьевая Parker Sonnet Core F527 (1931504) Stainless Steel GT F перо сталь нержавеющая/позолота подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207650
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный, серебро, золото
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Ручка перьевая Parker Sonnet Core F527 (1931504) Stainless Steel GT F перо сталь нержавеющая/позолота подар.кор.
Коллекция Parker Sonnet отличается тонкой гармонией, с которой в ней соединяются традиция и оригинальность. Ее уникальность таится в умеренном стиле и классических формах. Это - идеальное сочетание уверенного знания и взвешенной мысли, необходимое во все времена.
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Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный, серебро, золото
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Вид ручки
перьевая
Материал
нержавеющая сталь
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Коллекция Parker Sonnet отличается тонкой гармонией, с которой в ней соединяются традиция и оригинальность. Ее уникальность таится в умеренном стиле и классических формах. Это - идеальное сочетание уверенного знания и взвешенной мысли, необходимое во все времена.
Ручка перьевая Parker Sonnet Core F527 (1931504) Stainless Steel GT F перо сталь нержавеющая/позолота подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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