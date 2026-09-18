Пленка инфракрасная нагревательная Electrolux ETS 220-1 (комплект теплого пола)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка инфракрасная нагревательная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 940 руб. 2 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 205431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка инфракрасная нагревательная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Пленка инфракрасная нагревательная Electrolux ETS 220-1 (комплект теплого пола)
Инфракрасная нагревательная пленка монтируется под ламинат, ковролин, линолеум или паркет. Изделие можно резать между карбоновыми полосками и размещать пленку по форме помещения. Нагревательную пленку можно использовать в помещениях жилого и нежилого назначения.
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Инфракрасная нагревательная пленка монтируется под ламинат, ковролин, линолеум или паркет. Изделие можно резать между карбоновыми полосками и размещать пленку по форме помещения. Нагревательную пленку можно использовать в помещениях жилого и нежилого назначения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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