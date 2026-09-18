Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Lite 128GB (ASX6000LNP-128GT-C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204579
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
128
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
32
Описание товара Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Lite 128GB (ASX6000LNP-128GT-C)
Ищете,ем заменить твердотельный накопитель SATA? В таком случае остановите свой выбор на твердотельном накопителе SX6000 Lite. Благодаря поддержке NVMe 1.3 и наличию флэш-памяти 3D NAND SX6000 Lite является прекрасным решением для модернизации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитТвердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX]...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate Next Pro+ Series 128GB (EX280461RUS)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитНакопитель SSD AMD 128GB Radeon R5 Client 2.5" SATA III [R/W - 5...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500MNextPro+ 128GB (EX280471RUS)
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 128Gb (NT01N600S-128G-S3X)
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 128Gb (NT01N535N-128G-N8X)
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитТвердотельный накопитель Indilinx 4XN80S 128Gb [IND-4XN80S128GX]...
-
В наличииЦена 3 180 руб.795 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 240GB SATA III (SSD-240GB-2.5-LT22)
Ищете,ем заменить твердотельный накопитель SATA? В таком случае остановите свой выбор на твердотельном накопителе SX6000 Lite. Благодаря поддержке NVMe 1.3 и наличию флэш-памяти 3D NAND SX6000 Lite является прекрасным решением для модернизации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Lite 128GB (ASX6000LNP-128GT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Lite 128GB (ASX6000LNP-128GT-C)