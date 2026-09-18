Пылесос Samsung VC20M251AWB с мешком для сбора пыли, 2000 Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203382
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х33х31
Вес, кг.
10
Описание товара Пылесос Samsung VC20M251AWB с мешком для сбора пыли, 2000 Вт
Пылесос Samsung SC20M251AWB представлен в компактном сине-черном дизайне. Устройство предназначается для сухой уборки в доме. Работа осуществляется при потребляемой мощности 2000 Вт, что способствует мощности всасывания, равной 460 Вт. В основе устройства предусмотрен мешок-пылесборник на 2.5 л. Пылесос весит 4.1 кг и обладает габаритами 27.3x37x23.3 см.
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Пылесос Samsung SC20M251AWB представлен в компактном сине-черном дизайне. Устройство предназначается для сухой уборки в доме. Работа осуществляется при потребляемой мощности 2000 Вт, что способствует мощности всасывания, равной 460 Вт. В основе устройства предусмотрен мешок-пылесборник на 2.5 л. Пылесос весит 4.1 кг и обладает габаритами 27.3x37x23.3 см.
Пылесос Samsung VC20M251AWB с мешком для сбора пыли, 2000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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