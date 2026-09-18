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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202987
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Описание товара Накопитель HDD Toshiba 2TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" MG04SCA20EE
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity [MG04SCA20EE] 2 ТБ изготовлен одним из ведущих производителей накопителей HDD. Он ориентирован на корпоративное использование. Этот жесткий диск адаптирован для применения различными компаниями, он выдерживает повышенные нагрузки. HDD Toshiba Enterprise Capacity [MG04SCA20EE] 2 ТБ подключается через интерфейс SAS. Пропускная способность у него – 12 Гбит/с. Диск оптимизирован под RAID-массивы, можно создавать вместительные хранилища из нескольких накопителей. Объем HDD – 2 ТБ. На диске можно сохранять большие массивы информации. В нем предусмотрен кэш на 128 МБ. Эта память используется для хранения часто запрашиваемых данных, она выступает в качестве буфера и повышает скорость работы накопителя. Ударостойкость – 70 G. Предлагаемый накопитель имеет дополнительную защиту от механических воздействий. Он отлично подходит для применения в серверном оборудовании. Передовые разработки компании позволили добиться небольшого энергопотребления – 6.1 Вт. Скорость передачи данных у накопителя достигает 205 МБ/с.
Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity [MG04SCA20EE] 2 ТБ изготовлен одним из ведущих производителей накопителей HDD. Он ориентирован на корпоративное использование. Этот жесткий диск адаптирован для применения различными компаниями, он выдерживает повышенные нагрузки. HDD Toshiba Enterprise Capacity [MG04SCA20EE] 2 ТБ подключается через интерфейс SAS. Пропускная способность у него – 12 Гбит/с. Диск оптимизирован под RAID-массивы, можно создавать вместительные хранилища из нескольких накопителей. Объем HDD – 2 ТБ. На диске можно сохранять большие массивы информации. В нем предусмотрен кэш на 128 МБ. Эта память используется для хранения часто запрашиваемых данных, она выступает в качестве буфера и повышает скорость работы накопителя. Ударостойкость – 70 G. Предлагаемый накопитель имеет дополнительную защиту от механических воздействий. Он отлично подходит для применения в серверном оборудовании. Передовые разработки компании позволили добиться небольшого энергопотребления – 6.1 Вт. Скорость передачи данных у накопителя достигает 205 МБ/с.
Накопитель HDD Toshiba 2TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" MG04SCA20EE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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