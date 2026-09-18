Накопитель HDD Toshiba 2.4TB SAS 10000rpm 128MB 2.5" AL15SEB24EQ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10500 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202982
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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Объем накопителя
2.4
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10500 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2000000
Габариты (ШxВxГ), мм
70 x 15 x 100
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
140
Описание товара Накопитель HDD Toshiba 2.4TB SAS 10000rpm 128MB 2.5" AL15SEB24EQ
Высокопроизводительные жесткие диски корпоративного класса серии AL15SEB с интерфейсом SAS с пропускной способностью 12,0 Гбит/с имеют емкость до 2,4 ТБ, скорость вращения шпинделя 10 500 об/мин и отличаются надежностью корпоративного уровня.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Объем накопителя
2.4
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10500 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2000000
Габариты (ШxВxГ), мм
70 x 15 x 100
Высокопроизводительные жесткие диски корпоративного класса серии AL15SEB с интерфейсом SAS с пропускной способностью 12,0 Гбит/с имеют емкость до 2,4 ТБ, скорость вращения шпинделя 10 500 об/мин и отличаются надежностью корпоративного уровня.
Накопитель HDD Toshiba 2.4TB SAS 10000rpm 128MB 2.5" AL15SEB24EQ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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