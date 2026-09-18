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Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver купить с доставкой в Москве
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Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver

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Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver - фото 1
Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
15
Функции
лезвие, ножницы, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, инструмент для удаления кутикул, отвертка, линейка, нож для вскрытия конвертов, нож для чистки апельсинов, открывалка для бутылок, скребок, намагниченная крестовая отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver - фото 1
  • Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202350
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver
5 970 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
лезвие, ножницы, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, инструмент для удаления кутикул, отвертка, линейка, нож для вскрытия конвертов, нож для чистки апельсинов, открывалка для бутылок, скребок, намагниченная крестовая отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х2
Вес, г.
50

Описание товара Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver

Многофункциональный швейцарский нож. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
лезвие, ножницы, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, инструмент для удаления кутикул, отвертка, линейка, нож для вскрытия конвертов, нож для чистки апельсинов, открывалка для бутылок, скребок, намагниченная крестовая отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный швейцарский нож. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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