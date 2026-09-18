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Бензопила MAXCut MC 146 купить с доставкой в Москве
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Бензопила MAXCut MC 146

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Бензопила MAXCut MC 146 - фото 1
Бензопила MAXCut MC 146 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила MAXCut MC 146 - фото 1
  • Бензопила MAXCut MC 146 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201966
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Характеристики

Бренд
MAXCut
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
42х29х26
Вес, кг.
6.71

Описание товара Бензопила MAXCut MC 146

Бензопила MaxCut MC 146 22100146 оснащена мощным приемистым двигателем и используется для распиловки дров. Легко запускается благодаря системе Easy Start, снижающей усилие, необходимое для запуска мотора, на 60%. Бензопильная гарнитура отвечает стандартам качества и обеспечивает высокую производительность. Смазка цепи осуществляется автоматически, что предохраняет её от преждевременного износа. Возможна регулировка подачи масла.



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Отзывы о товаре Бензопила MAXCut MC 146




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Характеристики
Бренд
MAXCut
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила MaxCut MC 146 22100146 оснащена мощным приемистым двигателем и используется для распиловки дров. Легко запускается благодаря системе Easy Start, снижающей усилие, необходимое для запуска мотора, на 60%. Бензопильная гарнитура отвечает стандартам качества и обеспечивает высокую производительность. Смазка цепи осуществляется автоматически, что предохраняет её от преждевременного износа. Возможна регулировка подачи масла.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Отзывы


Бензопила MAXCut MC 146 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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