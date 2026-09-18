Бензопила Fubag FPS 37 38705
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 201961
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
6.2
Описание товара Бензопила Fubag FPS 37 38705
Бензопила FUBAG FPS 37 38705 предназначена для распиливания заготовок из древесины и материалов на ее основе. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки оператора, особенно при длительной работе. Аварийный тормоз цепи обеспечивает безопасность при использовании. Отверстия в корпусе способствуют хорошей вентиляции двигателя, что увеличивает длительность эксплуатационного периода.
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Бензопила FUBAG FPS 37 38705 предназначена для распиливания заготовок из древесины и материалов на ее основе. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки оператора, особенно при длительной работе. Аварийный тормоз цепи обеспечивает безопасность при использовании. Отверстия в корпусе способствуют хорошей вентиляции двигателя, что увеличивает длительность эксплуатационного периода.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Бензопила Fubag FPS 37 38705 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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