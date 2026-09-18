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Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17 купить с доставкой в Москве
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Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17

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Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17 - фото 1
Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аспиратор назальный
  • Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17 - фото 1
  • Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199948
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Аспиратор назальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х6
Вес, г.
111

Описание товара Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17

Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17 предназначен для быстрого и бережного удаления выделений из полости носа ребенка, в возрасте от 0 до 12 лет, с целью профилактики и лечения насморка в домашних условиях.

Рекомендуется использовать при насморке, вызываемом респираторными заболеваниями, а также для профилактики осложнений ЛОР-органов (ринит, синусит, отит и пр.) и дыхательных путей. Даже незначительный насморк может стать серьезной проблемой, так как чрезмерное скопление слизи в носовых ходах ребенка провоцирует общее недомогание - ребенок утрачивает возможность свободно дышать, отказывается от кормления, нарушается сон - поэтому лечить нужно любой, даже самый незначительный насморк.

Особенности:

  • Яркий детский дизайн
  • Легкий и компактный
  • Низкий уровень шума
  • Система Непроливайка. Прибор оборудован специальным резервуаром, в котором собирается слизь.
  • Быстрая очистка и отсутствие расходных колпачков
  • Простое использование
Комплектация:
  • Назальный аспиратор CS Medica Kids CS-17
  • Силиконовый назальный наконечник (широкий)
  • Силиконовый назальный наконечник (узкий)
  • Накопительный резервуар для слизи
  • Уплотнительное кольцо (большое),
  • Уплотнительное кольцо (малое)
  • Основание для крепления накопительного резервуара
  • Основной корпус с электронным блоком
  • Комплект элементов питания типа «АА» (2 шт.)
  • Защитный клапан мембраны
  • Чехол для хранения
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Отзывы о товаре Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Аспиратор назальный
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17 предназначен для быстрого и бережного удаления выделений из полости носа ребенка, в возрасте от 0 до 12 лет, с целью профилактики и лечения насморка в домашних условиях.

Рекомендуется использовать при насморке, вызываемом респираторными заболеваниями, а также для профилактики осложнений ЛОР-органов (ринит, синусит, отит и пр.) и дыхательных путей. Даже незначительный насморк может стать серьезной проблемой, так как чрезмерное скопление слизи в носовых ходах ребенка провоцирует общее недомогание - ребенок утрачивает возможность свободно дышать, отказывается от кормления, нарушается сон - поэтому лечить нужно любой, даже самый незначительный насморк.

Особенности:
  • Яркий детский дизайн
  • Легкий и компактный
  • Низкий уровень шума
  • Система Непроливайка. Прибор оборудован специальным резервуаром, в котором собирается слизь.
  • Быстрая очистка и отсутствие расходных колпачков
  • Простое использование
Комплектация:
  • Назальный аспиратор CS Medica Kids CS-17
  • Силиконовый назальный наконечник (широкий)
  • Силиконовый назальный наконечник (узкий)
  • Накопительный резервуар для слизи
  • Уплотнительное кольцо (большое),
  • Уплотнительное кольцо (малое)
  • Основание для крепления накопительного резервуара
  • Основной корпус с электронным блоком
  • Комплект элементов питания типа «АА» (2 шт.)
  • Защитный клапан мембраны
  • Чехол для хранения
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон
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Отзывы


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