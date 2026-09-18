Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17
Электронный назальный аспиратор CS Medica KIDS CS-17 предназначен для быстрого и бережного удаления выделений из полости носа ребенка, в возрасте от 0 до 12 лет, с целью профилактики и лечения насморка в домашних условиях.
Рекомендуется использовать при насморке, вызываемом респираторными заболеваниями, а также для профилактики осложнений ЛОР-органов (ринит, синусит, отит и пр.) и дыхательных путей. Даже незначительный насморк может стать серьезной проблемой, так как чрезмерное скопление слизи в носовых ходах ребенка провоцирует общее недомогание - ребенок утрачивает возможность свободно дышать, отказывается от кормления, нарушается сон - поэтому лечить нужно любой, даже самый незначительный насморк.
Особенности:
- Яркий детский дизайн
- Легкий и компактный
- Низкий уровень шума
- Система Непроливайка. Прибор оборудован специальным резервуаром, в котором собирается слизь.
- Быстрая очистка и отсутствие расходных колпачков
- Простое использование
- Назальный аспиратор CS Medica Kids CS-17
- Силиконовый назальный наконечник (широкий)
- Силиконовый назальный наконечник (узкий)
- Накопительный резервуар для слизи
- Уплотнительное кольцо (большое),
- Уплотнительное кольцо (малое)
- Основание для крепления накопительного резервуара
- Основной корпус с электронным блоком
- Комплект элементов питания типа «АА» (2 шт.)
- Защитный клапан мембраны
- Чехол для хранения
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
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Рекомендуется использовать при насморке, вызываемом респираторными заболеваниями, а также для профилактики осложнений ЛОР-органов (ринит, синусит, отит и пр.) и дыхательных путей. Даже незначительный насморк может стать серьезной проблемой, так как чрезмерное скопление слизи в носовых ходах ребенка провоцирует общее недомогание - ребенок утрачивает возможность свободно дышать, отказывается от кормления, нарушается сон - поэтому лечить нужно любой, даже самый незначительный насморк.
Особенности:
- Яркий детский дизайн
- Легкий и компактный
- Низкий уровень шума
- Система Непроливайка. Прибор оборудован специальным резервуаром, в котором собирается слизь.
- Быстрая очистка и отсутствие расходных колпачков
- Простое использование
- Назальный аспиратор CS Medica Kids CS-17
- Силиконовый назальный наконечник (широкий)
- Силиконовый назальный наконечник (узкий)
- Накопительный резервуар для слизи
- Уплотнительное кольцо (большое),
- Уплотнительное кольцо (малое)
- Основание для крепления накопительного резервуара
- Основной корпус с электронным блоком
- Комплект элементов питания типа «АА» (2 шт.)
- Защитный клапан мембраны
- Чехол для хранения
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
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