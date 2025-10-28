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Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати купить с доставкой в Москве
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Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати

1 Отзывы
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Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 1
Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 2
Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 3
Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 4
Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 5
Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
  • Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 1
  • Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 2
  • Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 3
  • Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 4
  • Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 5
  • Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
680 руб.  1 000 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 198005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати
680 руб. -32%
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
158 %
Количество листов в пачке
100
Плотность
130 г/м2
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A4
Ширина рулона
210
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
750

Описание товара Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати

Цвет - белый, для струйной печати. Двухсторонняя. Матовые бумаги Lomond используются для печати фотореалистичных проспектов, рекламных листков, портфолио, фотопортретов и проч. Матовое покрытие при сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз.



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Отзывы о товаре Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати

Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Злата С.

Достоинства:


Комментарий:
ожидание не оправдалось. это не глянец и качество на большем расходе чернил более-менее можно взять в руки.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
158 %
Количество листов в пачке
100
Плотность
130 г/м2
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A4
Ширина рулона
210
Страна производитель
Россия
Описание
Цвет - белый, для струйной печати. Двухсторонняя. Матовые бумаги Lomond используются для печати фотореалистичных проспектов, рекламных листков, портфолио, фотопортретов и проч. Матовое покрытие при сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз.


Смотрите также: Бумага для оргтехники
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Злата С.

Достоинства:


Комментарий:
ожидание не оправдалось. это не глянец и качество на большем расходе чернил более-менее можно взять в руки.


Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати – стоимость товара 680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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