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Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати купить с доставкой в Москве
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Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати

3 Отзывы
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Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати - фото 1
Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобумага
  • Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати - фото 1
  • Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 040 руб.  1 590 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 198003
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати
1 040 руб. -35%
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Фотобумага
Количество листов в пачке
500
Плотность
230 г/м2
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
1.58

Описание товара Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати

Фотобумага Lomond для струйной печати - это качественный носитель, который поможет вашим идеям и проектам выйти за пределы монитора и обрести осязаемую форму. Фотобумага создана для реалистичной передачи чётких деталей и насыщенных цветов: снимки получаются живыми, как будто только что сделаны в студии. Этот малоформатный носитель можно использовать для быстрого, удобного и экономичного воспроизведения компактных материалов. Подходит для струйных принтеров - моментально впитывает чернила, не даёт подтёков и гарантирует чёткий отпечаток текстов и изображений. Плотность более 220 г/м? делает отпечаток прочным на сгиб и разрывы и используется там, где важны первое впечатление и долговечность: например, для изготовления премиальных печатных изделий и репродукций картин, которые можно преподнести в подарок в красивой рамке. Носитель предусматривает одностороннюю печать: процесс идет быстрее, а листы с односторонним расположением текста или изображений удобнее читать, ведь их не приходится переворачивать.



Смотрите также: Бумага для оргтехники

Отзывы о товаре Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати

Источник: Яндекс Маркет
16.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
купил, чтобы не ездить за ней, морозы аккурат были.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Заит К.

Достоинства:


Комментарий:
Но они сейчас у всех изогнуты (видимо такое производство)
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2022
Василий С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру эту фирму всегда, занимаюсь печатью 10 лет, все супер



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Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Фотобумага
Количество листов в пачке
500
Плотность
230 г/м2
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобумага Lomond для струйной печати - это качественный носитель, который поможет вашим идеям и проектам выйти за пределы монитора и обрести осязаемую форму. Фотобумага создана для реалистичной передачи чётких деталей и насыщенных цветов: снимки получаются живыми, как будто только что сделаны в студии. Этот малоформатный носитель можно использовать для быстрого, удобного и экономичного воспроизведения компактных материалов. Подходит для струйных принтеров - моментально впитывает чернила, не даёт подтёков и гарантирует чёткий отпечаток текстов и изображений. Плотность более 220 г/м? делает отпечаток прочным на сгиб и разрывы и используется там, где важны первое впечатление и долговечность: например, для изготовления премиальных печатных изделий и репродукций картин, которые можно преподнести в подарок в красивой рамке. Носитель предусматривает одностороннюю печать: процесс идет быстрее, а листы с односторонним расположением текста или изображений удобнее читать, ведь их не приходится переворачивать.


Смотрите также: Бумага для оргтехники
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
купил, чтобы не ездить за ней, морозы аккурат были.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Заит К.

Достоинства:


Комментарий:
Но они сейчас у всех изогнуты (видимо такое производство)
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2022
Василий С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру эту фирму всегда, занимаюсь печатью 10 лет, все супер


Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати - стоимость товара 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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