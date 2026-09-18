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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197961
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Описание товара Бумага Lomond 1103101 A4/260г/м2/20л./белый высокоглянцевое для струйной печати
Фотобумага Lomond обеспечит вам великолепное качество фотопечати. Бумага изготовлена компанией Lomond и имеет формат A4. Экономичная упаковка включающая в себя 20 листов позволит вам значительно снизить себестоимость печати. При необходимости бумага хорошо режется до необходимого пользователю формата. Плотность фотобумаги Lomond представленной вашему вниманию составляет 260 мкм. Наличие специального покрытия на поверхности бумаги обеспечивает качество печати сопоставимое с качеством традиционной фотографии. Все изображения распечатанные принтером на фотобумаге Lomond будут выглядеть максимально зрелищно и реалистично. Бумага обеспечивает точную передачу цветов, чернила принтера на ней быстро засыхают, не оставляют размытостей, устойчивы к воздействию солнечного света. Фотобумага Lomond может похвастаться и великолепной долговечностью. Это именно та бумага, которая Вам необходима для создания качественных фотографий!
Фотобумага Lomond обеспечит вам великолепное качество фотопечати. Бумага изготовлена компанией Lomond и имеет формат A4. Экономичная упаковка включающая в себя 20 листов позволит вам значительно снизить себестоимость печати. При необходимости бумага хорошо режется до необходимого пользователю формата. Плотность фотобумаги Lomond представленной вашему вниманию составляет 260 мкм. Наличие специального покрытия на поверхности бумаги обеспечивает качество печати сопоставимое с качеством традиционной фотографии. Все изображения распечатанные принтером на фотобумаге Lomond будут выглядеть максимально зрелищно и реалистично. Бумага обеспечивает точную передачу цветов, чернила принтера на ней быстро засыхают, не оставляют размытостей, устойчивы к воздействию солнечного света. Фотобумага Lomond может похвастаться и великолепной долговечностью. Это именно та бумага, которая Вам необходима для создания качественных фотографий!
Бумага Lomond 1103101 A4/260г/м2/20л./белый высокоглянцевое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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